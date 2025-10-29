Без интернета и карт: как вызвать такси, оплатить покупки и получать сообщения при ограничении связи

Чтобы подготовиться к возможным ограничениям, эксперты советуют заранее продумать, как действовать офлайн.

Как вызвать такси и ориентироваться в городе

Без доступа к сети можно вызвать такси по телефону диспетчерской службы. Например, для «Яндекс Такси» в Москве действует номер +7 495 999-99-99. Важно помнить, что оплата поездки в этом случае возможна только наличными.

Для навигации без интернета помогут приложения с офлайн-картами. К таким решениям относятся «Яндекс Карты», «2ГИС», Maps. me и «HERE WeGo Карты и Навигация». Однако без интернета не будет доступна информация о текущей дорожной обстановке и пробках.

Платежи и получение заказов

В условиях ограничений рекомендуется иметь при себе запас наличных денег. Скидочные карты из приложений магазинов можно сохранить в виде скриншота штрих-кода. Для получения заказов с маркетплейсов также пригодится заранее сделанный скриншот QR-кода.

Связь и развлечения

Оставаться на связи с близкими может помочь наличие нескольких SIM-карт от разных операторов. Если одна сеть не работает, есть шанс, что другая будет доступна.

Для развлечений стоит заранее скачать на устройство фильмы, сериалы, музыку или аудиокниги. Многие стриминговые сервисы поддерживают функцию офлайн-просмотра.

Важные цифровые ресурсы

В России существует так называемый «белый список» онлайн-сервисов, доступ к которым часто сохраняется даже при ограничениях. В него входят:

Государственные порталы: «Госуслуги», сайты правительства и платежной системы «Мир».

Соцсети и коммуникации: «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры.

Потребительские сервисы: Ozon, Wildberries, «Авито», «Яндекс Карты», «2ГИС».

При использовании общественного Wi-Fi отключайте доступ к файлам устройства, проверяйте протокол HTTPS и используйте антивирус. Для развлечений заранее загружайте контент на устройства.