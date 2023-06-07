Без «изобретателей велосипедов»: через пять лет российские ведомства откажутся от своих сайтов

Российским ведомствам потребуется около пяти лет, чтобы отказаться от собственных сайтов и перейти на портал «Госуслуг», заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев.

Очевидно, что «изобретение велосипедов» имеет ограниченный потенциал, подчеркивает чиновник. При этом Минцифры не собирается принуждать другие ведомства присоединятся к порталу госуслуг. По мнению Огуряева, необходимо дать представителям различных министерств время на то, чтобы оценить все преимущества централизованного решения.

В то же время замглавы Минцифры уверен, что переход произойдет «достаточно быстро». Для этого, в частности, была предложена единая цифровая платформа «Гостех».