Без «изобретателей велосипедов»: через пять лет российские ведомства откажутся от своих сайтов

Без «изобретателей велосипедов»: через пять лет российские ведомства откажутся от своих сайтовИ перейдут на «Госуслуги»
Отказ от собственных сайтов и переход на платформу «Госуслуги» займет у российских ведомств около пяти лет, прогнозирует замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.
Российским ведомствам потребуется около пяти лет, чтобы отказаться от собственных сайтов и перейти на портал «Госуслуг», заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев.
Очевидно, что «изобретение велосипедов» имеет ограниченный потенциал, подчеркивает чиновник. При этом Минцифры не собирается принуждать другие ведомства присоединятся к порталу госуслуг. По мнению Огуряева, необходимо дать представителям различных министерств время на то, чтобы оценить все преимущества централизованного решения.
В то же время замглавы Минцифры уверен, что переход произойдет «достаточно быстро». Для этого, в частности, была предложена единая цифровая платформа «Гостех».