Без покойника: на берегу Байкала нашли древнюю могилу

Во время раскопок на березу залива Малое море озера Байкал исследователи из Иркутского национального исследовательского технического университета обнаружили кенотаф — символическое погребение — эпохи позднего неолита.

Каменную конструкцию обнаружили случайно — местные жители задевали её ногами. В ходе раскопок археологи обнаружили выдолбленную в скальной породе могильную яму. На то, что это именно кенотаф, указывает отсутствие каких-либо костных остатков при наличии всех атрибутов погребального комплекса, отмечают исследователи — надмогильной конструкции, следов кремации, ярко-красного цвета заполняющих яму камней, а также наличие предметов быта, необходимых умершему во внеземной жизни.

В кенотафе нашли множество орудий труда — нож-бифас из кварцита, тесло из сланца для работы с деревом, скребок для обработки шкур животных и почти целый горшок, украшенный гребенчатым штампом. Все они изготовлены на высочайшем уровне, характерным для позднего неолита, отмечают исследователи. Найденные артефакты доставлены в Иркутск для полноценного анализа.