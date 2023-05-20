Безбетно: ученые выяснили, как реагируют на неопределенность тревожные люди

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Великобритании и Германии изучили работу головного мозга у людей с низкой и высокой тревожностью. Выяснилось, что в неопределенной ситуации у людей с высоким уровнем тревожности активность многих областей коры головного мозга выше, а эффективность решения задач — ниже. Работа ученых опубликована в журнале Communications Biology.

Моделирование показало, что тревога может негативно сказываться на процессах адаптации и принятия решений в нестабильной среде. В исследовании нейробиологов приняли участие 39 добровольцев — 24 женщины и 15 мужчин — которых перед началом попросили заполнить опросник для выявления уровня личностной тревожности. Далее подопытных разделили на две сбалансированные по возрасту и полу экспериментальные группы — с высокой и низкой тревожностью.

Испытуемым давали обучающую задачу, по завершении которой они в зависимости от своего результата могли получить вознаграждение. Участникам эксперимента на экране компьютера показывали синие и красные стимулы. От выбора тех или иных стимулов зависела процентная вероятность выигрыша, периодически менявшаяся без ведома испытуемого. С помощью магнитоэнцефалографии ученые измеряли у участников эксперимента активность в различных отделах головного мозга.

Выяснилось, что во время теста у связанных с тревожностью и процессами принятия решений области мозга менялись бета- и гамма-ритмы. При этом у лиц с высокой тревожностью при ошибках предсказания — несоответствия между ожиданиями испытуемого и реальностью —повышалась мощность гамма-ритма. Они зачастую преувеличивали значимость ошибок предсказаний, что приводило к ухудшению выполнения задачи. Также у таких людей активность передней поясной коры подавляла альфа- и бета-ритмы, связываемые с со спокойствием и сфокусированным вниманием соответственно.

Таким образом, можно сказать, что высокая личностная тревожность влияет на эффективность принятия решений, резюмируют исследователи.