«Билайн» позволит абонентам заранее передавать геолокацию «ЛизаАлерт»

Разработка станет развитием пилотного проекта, запущенного в апреле 2025 года. Ранее сервис позволял родственникам оперативно запрашивать геолокацию, если сим-карта пропавшего человека была оформлена на них. Новая функция предоставит такой доступ непосредственно спасателям.

По словам представителей «ЛизаАлерт», ежегодно происходит до тысячи случаев, когда невозможно быстро определить местоположение человека, нуждающегося в помощи. Внедряемое решение позволит оперативно передавать геоданные спасателям, хотя точность определения будет зависеть от конкретной местности.

«Билайн» и «ЛизаАлерт» сотрудничают уже 13 лет.