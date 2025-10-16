Опубликовано 16 октября 2025, 17:381 мин.
«Билайн» позволит абонентам заранее передавать геолокацию «ЛизаАлерт»Функция ускорит поиск пропавших и повысит безопасность
Оператор «Билайн» представит новую функцию в мобильном приложении, которая позволит пользователям заранее давать согласие на передачу данных о местоположении поисковому отряду «ЛизаАлерт». Это решение призвано ускорить поиск людей в критических ситуациях.
Разработка станет развитием пилотного проекта, запущенного в апреле 2025 года. Ранее сервис позволял родственникам оперативно запрашивать геолокацию, если сим-карта пропавшего человека была оформлена на них. Новая функция предоставит такой доступ непосредственно спасателям.
По словам представителей «ЛизаАлерт», ежегодно происходит до тысячи случаев, когда невозможно быстро определить местоположение человека, нуждающегося в помощи. Внедряемое решение позволит оперативно передавать геоданные спасателям, хотя точность определения будет зависеть от конкретной местности.
«Билайн» и «ЛизаАлерт» сотрудничают уже 13 лет.