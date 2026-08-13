Биоинженеры МИСИС создали гель из водорослей для быстрого заживления ран

В состав геля добавлен металлопорфирин, работающий как естественный фермент супероксиддисмутаза. Вещество поместили в капсулы внутри альгинатной матрицы, что обеспечивает его постепенное высвобождение в течение первых суток — в период, когда клетки наиболее уязвимы для окислительного стресса. Эксперименты показали, что гель стимулирует переход иммунных макрофагов в прорегенеративное состояние, способствующее формированию новых тканей и завершению воспаления.

Материал не токсичен для клеток кожи человека, сохраняя их жизнеспособность в течение нескольких суток. Разработчики планируют использовать технологию как основу для биосовместимых покрытий, контролирующих воспаление и стимулирующих естественную регенерацию кожи и слизистых оболочек.

«Ещё одним важным результатом стало влияние материала на иммунные клетки — макрофаги. Они играют ключевую роль в заживлении ран: одни их типы поддерживают воспаление, а другие, наоборот, способствуют восстановлению тканей. Разработанный гидрогель стимулировал переход макрофагов к прорегенеративному состоянию, которое связано с формированием новых тканей и завершением воспалительного процесса", — отметила исполнительница проекта, студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Дарья Зиновьева.