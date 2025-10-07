Биометрическая оплата проезда появится во всех метро России к концу 2025 года

Сервис реализует АО «Центр биометрических технологий». Он позволяет пассажирам проходить через турникеты без билетов или банковских карт, используя индивидуальные биометрические данные. Технология уже показала свою популярность среди пользователей.

Заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик сообщил, что кроме оплаты проезда, биометрия применяется и в других сферах. В числе пилотных проектов — подтверждение возраста, обслуживание в МФЦ без паспорта, посадка на самолёт и поезд, а также заселение в гостиницу.