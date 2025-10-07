Биометрическая оплата проезда появится во всех метро России к концу 2025 года

Опубликовано 07 октября 2025, 22:491 мин.
Биометрическая оплата проезда появится во всех метро России к концу 2025 годаПассажиры смогут проходить без билетов и карт
До конца 2025 года во всех семи метрополитенах России будет внедрена система оплаты проезда по биометрии. Сейчас такой способ уже работает в пяти городах, а к концу года охват расширится на всю страну.
© Ferra.ru
Сервис реализует АО «Центр биометрических технологий». Он позволяет пассажирам проходить через турникеты без билетов или банковских карт, используя индивидуальные биометрические данные. Технология уже показала свою популярность среди пользователей.
Заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик сообщил, что кроме оплаты проезда, биометрия применяется и в других сферах. В числе пилотных проектов — подтверждение возраста, обслуживание в МФЦ без паспорта, посадка на самолёт и поезд, а также заселение в гостиницу.