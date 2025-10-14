Благодаря нацпроекту «Космос» производительность Роскосмоса вырастет на 15% ежегодно

Речь идёт о том, что с помощью проекта сокращение цикла проектирования изделий составит 30%, в связи с чем ежегодное увеличение производительности труда в Роскосмосе будет составлять не менее 15%.

«Мероприятия, спланированные в том числе в профильном нацпроекте, должны сократить время проектирования изделий на 30% и позволить корпорации выйти на ежегодный 15-процентный рост производительности труда в космической отрасли», — заявил Мантуров.