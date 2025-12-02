Более 1,3 тысяч ресторанов и отелей ОАЭ начнут использовать российское ПО

Наши решения для ресторанов и гостиниц помогают не просто улучшить пользовательский опыт, но и сократить нагрузку на персонал. Например, мы часто видим в кафе как один и тот же бариста сначала пробивает заказ, потом - делает кофе. Процесс будет максимально оптимизирован и для гостей, и для сотрудника, если бариста не будет отвлекаться на задачи, которые можно доверить цифровым платформам.