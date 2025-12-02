Более 1,3 тысяч ресторанов и отелей ОАЭ начнут использовать российское ПО

Более 1,3 тысяч ресторанов и отелей ОАЭ начнут использовать российское ПОРешение позволяет гостям делать заказы и оплачивать счета онлайн
© Ferra.ru
Программное обеспечение компании представляет собой цифровой портал, интегрируемый в гостевой Wi-Fi. После авторизации посетитель отеля может онлайн забронировать и оплатить услуги, от заказа еды в номер до прачечной. В ресторанах через портал доступно меню с фотографиями, оплата счета в один клик, а также рекомендации искусственного интеллекта по сочетанию блюд и напитков.
Наши решения для ресторанов и гостиниц помогают не просто улучшить пользовательский опыт, но и сократить нагрузку на персонал. Например, мы часто видим в кафе как один и тот же бариста сначала пробивает заказ, потом - делает кофе. Процесс будет максимально оптимизирован и для гостей, и для сотрудника, если бариста не будет отвлекаться на задачи, которые можно доверить цифровым платформам.
Ожидается, что сотрудничество будет приносить около 1,2 миллиона долларов в год. Кроме того, на выставке достигнуты договоренности о выходе компании на рынки Саудовской Аравии, Южной Кореи и стран Латинской Америки в течение 2026 года. INNO является резидентом «Сколково» и специализируется на IT-решениях для гостевого сервиса.