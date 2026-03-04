Более 1800 сим-банков вывели из теневого оборота в России в 2025 году

По словам Колокольцева, работа велась совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Эти меры стали частью системной работы по борьбе с теневым оборотом телеком-услуг и предотвращению мошенничества.

«В минувшем году из теневого оборота выведено более 1800 сим-банков. И свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов. Совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировано порядка полутора тысяч иностранных IP-адресов», — подчеркнул министр.