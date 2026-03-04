Более 1800 сим-банков вывели из теневого оборота в России в 2025 году

Опубликовано 04 марта 2026, 20:041 мин.
Более 1800 сим-банков вывели из теневого оборота в России в 2025 годуМВД отчиталось о блокировке миллионов нелегальных сим-карт
Глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства сообщил, что в 2025 году в России из теневого оборота было выведено 1800 сим-банков, а также заблокировано свыше 3 млн нелегальных сим-карт и порядка 1,5 тысячи иностранных IP-адресов.
По словам Колокольцева, работа велась совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Эти меры стали частью системной работы по борьбе с теневым оборотом телеком-услуг и предотвращению мошенничества.
«В минувшем году из теневого оборота выведено более 1800 сим-банков. И свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов. Совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировано порядка полутора тысяч иностранных IP-адресов», — подчеркнул министр.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
