Более тысячи дронов подключили к системе идентификации «ЭРА-ГЛОНАСС»

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что систему используют компании из 35 регионов для мониторинга дронов. Они применяются для аэрофотосъемки, обследования строек, перевозки грузов и сельскохозяйственных работ.

Разработка системы ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по поручению президента. Ее цель — постепенно смягчить ограничения на полеты дронов и перейти к их массовому промышленному использованию.

Например, компания «Транспорт будущего» уже с 1 мая 2025 года в обязательном порядке идентифицирует свои беспилотники. На ее дронах установлено более 150 трекеров, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС».