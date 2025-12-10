Опубликовано 10 декабря 2025, 08:151 мин.
Более тысячи дронов подключили к системе идентификации «ЭРА-ГЛОНАСС»Система позволяет отслеживать полеты гражданских беспилотников
В России к единой системе идентификации на базе платформы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили уже более тысячи воздушных судов. Среди них как беспилотники, так и пилотируемые самолеты массой до 15 тонн.
© Ferra.ru
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что систему используют компании из 35 регионов для мониторинга дронов. Они применяются для аэрофотосъемки, обследования строек, перевозки грузов и сельскохозяйственных работ.
Разработка системы ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по поручению президента. Ее цель — постепенно смягчить ограничения на полеты дронов и перейти к их массовому промышленному использованию.
Например, компания «Транспорт будущего» уже с 1 мая 2025 года в обязательном порядке идентифицирует свои беспилотники. На ее дронах установлено более 150 трекеров, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС».