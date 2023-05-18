Борщевик в России предложили использовать при строительстве домов

Исследователи из Московского государственного строительного университета разработали технологию производства строительных материалов из борщевика Сосновского.

Ученые выяснили, что широко распространившийся по России сорняк может придавать стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Из смеси борщевика и модифицированное гипсового вяжущего вещества специалисты получать изделия различного назначения, к примеру, тепло- и шумоизоляционные материалы.

В частности, содержащий борщевик материал планируют использоватьпри производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей. Уже изготовлены опытные их образцы.

Строительная смесь из борщевика будет дешевле традиционных аналогов, подчеркивают ученые. По словам руководителя научной группы Михаила Бруяко, из собираемых с гектара 200 тонн растения 15% пригодны для изготовления стройматериалов.