БПЛА пролетел 430 км через Курильскую гряду c помощью системы «Геокосмос»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме «Крылья Сахалина» сообщил, что перелёт совершён в рамках подготовки к мероприятию. Беспилотник, оснащённый системой «Геокосмос», преодолел расстояние между островами. Технология позволяет управлять летательными аппаратами в любых средах без использования спутниковой навигации.

Как отмечают «Известия», для развития беспилотных перевозок создан альянс между производителем Zala, эксплуатантом «Аврора» и региональными властями. Партнёрство уже работает на Дальнем Востоке: дроны мониторят нефтегазовые трубопроводы на Камчатке и Сахалине, скоро начнут и в Амурской области. В перспективе систему интегрируют с «ЭРА-ГЛОНАСС» и гидроакустическими станциями для мультисредного мониторинга.

«В рамках подготовки к форуму мы впервые успешно опробовали связь между Сахалином и Курилами. Наш беспилотник совершил перелёт между островами дальностью порядка 430 км», — рассказал губернатор.