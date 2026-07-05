В России
Опубликовано 04 июля 2026, 22:25
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БПЛА пролетел 430 км через Курильскую гряду c помощью системы «Геокосмос»

Технология позволяет управлять дронами без GPS
Беспилотник впервые успешно преодолел расстояние около 430 км между Сахалином и Курильскими островами. Полёт стал возможен благодаря отечественной системе навигации и связи «Геокосмос», которая не зависит от GPS. Технологию планируют использовать не только для дронов, но и в пилотируемой авиации.
БПЛА пролетел 430 км через Курильскую гряду c помощью системы «Геокосмос»
© Eugene Yakovenko, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме «Крылья Сахалина» сообщил, что перелёт совершён в рамках подготовки к мероприятию. Беспилотник, оснащённый системой «Геокосмос», преодолел расстояние между островами. Технология позволяет управлять летательными аппаратами в любых средах без использования спутниковой навигации.

Как отмечают «Известия», для развития беспилотных перевозок создан альянс между производителем Zala, эксплуатантом «Аврора» и региональными властями. Партнёрство уже работает на Дальнем Востоке: дроны мониторят нефтегазовые трубопроводы на Камчатке и Сахалине, скоро начнут и в Амурской области. В перспективе систему интегрируют с «ЭРА-ГЛОНАСС» и гидроакустическими станциями для мультисредного мониторинга.

«В рамках подготовки к форуму мы впервые успешно опробовали связь между Сахалином и Курилами. Наш беспилотник совершил перелёт между островами дальностью порядка 430 км», — рассказал губернатор.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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