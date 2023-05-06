Броманс со светом: солнечные батареи ученых из России показали рекордный КПД

\Исследователи из НИТУ МИСиС и МФТИ разработали перовскитные солнечные элементы с рекордным КПД при разном сочетании цветов света — 36,1%. Результаты своей работы ученые представили в журнале Solar Energy Materials and Solar Cells.

Солнечные батареи могут использоваться не только для преобразования света в энергию не только от Солнца, но и от искусственных источников — светодиодных или флуоресцентных ламп. Однако у них разная цветовая температура с разным балансом синего, зеленого и красного.

Российские специалисты создали прототип перовскитного (на основе титаната кальция) солнечного элемента с повышенным содержанием брома — который в 2,5 раза эффективнее самого распространенного компонента для таких батарей, кремния — при разном сочетании цветов света. КПД при «теплом» освещении (1700 кельвин) у такого материала составляет 36,1%. Бром помогает сдвигать край спектра поглощения в область высокоэнергетических фотонов, объяснила одна из исследователей, инженер лаборатории Перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС Нигина Талбанова.

По мнению ученых, их разработка, которая уже готова к промышленному масштабированию, может найти применение в помещениях с низкой освещенности, например для питания сенсоров и датчиков «умного дома» внутри помещений.