Брови повели: стало известно, какими телефонами пользуются столичные студенты

Самым популярным брендом смартфонов среди студентов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ (МГИМО) стали смартфоны Аpple. Об этом свидетельствуют данные анализа обезличенных данных о трафике абонентов ПАО «МТС» в апреле этого года, имеющиеся в распоряжении Ferra.ru.

Доля владельцев смартфонов Apple в МГУ составляет 66%, в МГИМО – 64%. Самая популярной моделью в обоих вузах стал iPhone 11. В топ-10 самых популярных моделей лишь одна не от американской компании – располагающийся на последнем месте Xiaomi Redmi Note 10. Новейших моделей Apple также больше в МГУ: 9% от всех смартфонов против 8% в МГИМО. Две трети таких аппаратов – самая дорогая модель Apple - iPhone 14 Pro Max.

Если студенты МГУ проводят в сети около 38 часов в месяц, то обучающиеся в МГИМО – лишь около 15 часов. При этом, если в МГИМО и девушки, и юноши пользуются мобильным интернетом примерно равное время, то в МГУ представители женского пола выходят в сеть чаще, чем мужчины – 37 часов против 35 часов.