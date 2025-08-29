Будущий российский высокоскоростной поезд будет беспилотным

Такой высокоскоростной поезд под названием «Белый кречет», будет самым быстрым в стране, будет способен развивать скорость до 400 км/ч. Поезд строится для высокоскоростной железной дороги. Тестирование запланировано на осень 2027 года на маршруте от Зеленограда до Твери.

В 2028 году стартует первая очередь высокоскоростной сети, соединяющей Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Время поездки из Москвы в Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут.

«Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, <...> и управлять этим поездом будет искусственный интеллект», — отметил Белозеров.