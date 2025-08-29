Будущий российский высокоскоростной поезд будет беспилотным

Опубликовано 29 августа 2025, 18:001 мин.
Будущий российский высокоскоростной поезд будет беспилотнымПод управлением ИИ
Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что в будущем высокоскоростные поезда станут беспилотными, управляемыми искусственным интеллектом. Об этом гендиректор РЖД сообщил на выставке space 1520 «PRO//Движение.Экспо». Сборка первого такого поезда начнётся в ближайшие дни.
Такой высокоскоростной поезд под названием «Белый кречет», будет самым быстрым в стране, будет способен развивать скорость до 400 км/ч. Поезд строится для высокоскоростной железной дороги. Тестирование запланировано на осень 2027 года на маршруте от Зеленограда до Твери.
В 2028 году стартует первая очередь высокоскоростной сети, соединяющей Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Время поездки из Москвы в Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут.
«Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, <...> и управлять этим поездом будет искусственный интеллект», — отметил Белозеров.