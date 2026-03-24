«Бюро 1440» вывело на орбиту первые спутники группировки Рассвет — российского аналога Starlink

По информации Naked Science, аппараты оснащены связью на базе архитектуры 5G NTN, лазерными межспутниковыми терминалами и плазменными двигателями. Запуск — переход от испытаний к формированию полноценного сервиса.

Создатели проекта подчёркивают, что от запуска экспериментальных аппаратов до старта серийного производства прошло ровно 1000 дней. Спутники изготовлены на собственной платформе «Бюро 1440». В ближайшее время они начнут переход на рабочие орбиты.

На первом этапе группировка «Рассвет» будет насчитывать 350 спутников. Более 250 из них планируется развернуть к 2027 году, тогда же намечен коммерческий запуск сервиса. Система должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, включая транспорт — поезда и самолёты.

К 2035 году численность группировки может превысить 900 аппаратов. Разработчики считают проект важным шагом к созданию в России собственной суверенной спутниковой связи, не зависящей от иностранных систем.