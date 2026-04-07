Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году

Беглов напомнил, что в Петербурге уже перезапущены две площадки: «Автозавод Санкт-Петербург» на месте завода Nissan и «Автозавод АГР» на месте Hyundai. Теперь очередь за Toyota. Город вместе с правительством России использует наиболее эффективные инструменты для возобновления производств.

Потенциал города в автопроме, по словам губернатора, в полной мере востребован страной. Перезапуск всех оставленных иностранцами заводов должен завершиться в 2026 году. Конкретные бренды и модели, которые будут выпускать на бывшей площадке Toyota, пока не уточняются.

«Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого – наиболее эффективные инструменты», — заявил Беглов.