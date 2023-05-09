C корабля на газ: в России создали уникальный беспилотник

Стартап из Сколково «БЕГАК» разработал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат способен до 12 часов летать на высоте до восьми тысяч метров.

Взлетный вес беспилотника составляет 75 килограммов, 20 из которых — возможная полезная нагрузка, заявил пресс-службе Национальной технической инициативы генеральный конструктор и гендиректор «БЕГАК» Александр Бегак. По его словам, продолжительность полета аппарата, оснащенного в настоящее время электродвигателями, составляет порядка двух часов или около 350 километров. В ожидающемся летом гибридном варианте (где будет добавлен бензодвигатель внутреннего сгорания), продолжительность полета составит до 12 часов.

БПЛА с неклассической аэродинамической схемой может взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки — даже с палубы корабля, подчеркнул Бегак. Главной задачей беспилотника разработчик называет работу в качестве ретранслятора сигнала связи. Также «Бегалет-Мираж» планируют использовать для мониторинга лесных пожаров и газопроводов.