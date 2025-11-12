ЦБ начнёт оценивать крупные переводы по СБП самому себе как мошеннические

Проблема в том, что в России участились случаи мошенничества с переводами через СБП. Злоумышленники убеждают граждан переводить средства самим себе для их последующего хищения. Банк России планирует включить такие переводы в перечень признаков мошенничества. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Основной критерий следующий: если клиент попытается перевести в тот же день деньги пользователю, которому не переводил в течение полугода. Это будет сигналом для банка.

Кроме того, с июля 2024 года ЦБ расширил перечень признаков до шести: переводы на счета, связанные с мошенничеством, возбуждение уголовных дел против получателей, нехарактерная активность клиента по данным операторов связи, переводы на счета из базы данных ЦБ как мошеннические, нетипичные операции по сумме, периодичности, времени или месту перевода, переводы с устройств, ранее использованных злоумышленниками.

Приказ с новыми критериями скоро опубликуют. Эти меры направлены на защиту граждан от финансовых преступлений.

«Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах», — отметил Уваров.