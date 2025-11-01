ЦБ: при переводе безнала в цифровые рубли для владельцев денег ничего не изменится

Для держателя безналичных рублей это означает изменение формы денежных средств, в частности, на счёте в онлайн-банке. Чтобы конвертировать наличные деньги в цифровую валюту, их необходимо внести на банковский счёт и впоследствии перевести на цифровой кошелёк на платформе Центробанка. Наличные рубли, находящиеся в банках, хранятся в кассах, банкоматах или сейфах.

Когда банку требуются наличные, организация может получить их в Центральном банке; и наоборот, если у банка есть излишки, он может вернуть их. При этом для для держателя денег изменятся только записи в онлайн-банке.

Центральный банк хранит наличные деньги в надежных хранилищах, а дефектные банкноты уничтожаются. Наличные рубли в банках не используются при обработке транзакций и не включаются в денежную массу до тех пор, пока не будут выплачены клиенту. При переводе цифровых рублей на банковский счёт или в наличные деньги общее количество рублей в экономике остается постоянным. Держатели могут свободно распределять свои средства между физическими наличными, безналичными и цифровыми рублями, в этом ключевое отличие.

«Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями», — сказано в сообщении ЦБ.