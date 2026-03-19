Центр Гамалеи готов создать новую вакцину от бешенства для животных

Как пояснила руководитель лаборатории молекулярной диагностики центра Татьяна Гребенникова, для оральной вакцинации диких животных используется живой штамм, у которого необходимо постоянно контролировать возможность реверсии (возвращения болезнетворности). В отличие от этого вакцина для человека безопасна, поскольку инактивирована.

Эксперты отмечают, что большинство применяемых сейчас вакцин разработаны ещё в середине прошлого века. За это время изменились возбудители, появились новые штаммы, устойчивые к антибиотикам. Патогены мутируют, преодолевают межвидовой барьер и приобретают новые свойства, что требует постоянного мониторинга и актуализации составов вакцин.

Главная проблема — вакцинация диких животных: невозможно проконтролировать каждую особь, даже используя приманки с вакциной. Кроме того, владельцы домашних питомцев нередко пренебрегают бесплатной вакцинацией. Директор ВНИИ ветеринарной вирусологии Денис Колбасов подчеркнул: бешенство неизлечимо и всегда смертельно, поэтому профилактика остаётся единственным способом защиты.

«Сложнее всего контролировать инфекцию у диких животных. Хотя в настоящее время используются вакцины в виде съедобных приманок, которые регулярно раскладываются или разбрасываются в местах их скопления и перемещения, невозможно отследить каждую особь, которая получила или не получила «свою дозу» для оральной иммунизации. Также отрицательным фактором следует считать миграцию животных, особенно в весенний период, причем иногда на очень большие расстояния», — рассказала эксперт.