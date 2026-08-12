В России
Опубликовано 12 августа 2026, 02:40
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Центр «Прогресс» завершил проектирование многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Первый пуск запланирован на 2031 год
По информации ТАСС, в Ракетно-космическом центре «Прогресс» завершили проектирование ракеты-носителя среднего класса с многоразовой первой ступенью. Об этом сообщил врио гендиректора предприятия Леонид Михайленко в видео, опубликованном губернатором Самарской области. Сейчас работа ведётся уже с «железом» — изготовлением опытных образцов.
Центр «Прогресс» завершил проектирование многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
© F.Alexsandr, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Михайленко добавил, что РКЦ «Прогресс» готовится к увеличению производственных мощностей и планирует привлечь дополнительно 600 сотрудников. В июне первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о планах провести ещё два бросковых испытания экспериментальных образцов «Амур-СПГ». Также на космодроме Восточный начато проектирование стартового стола под эту ракету.

Контракт на разработку эскизного проекта первой российской метановой многоразовой ракеты Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали в октябре 2020 года. Ракета будет запускаться с Восточного. В марте 2023 года госкорпорация подтвердила продолжение разработки «Амур-СПГ».

«В 2031 году у нас по плану первый запуск "Амура-СПГ". Всё её проектирование полностью завершено, сейчас работа идёт именно с "железом", — рассказал Михайленко.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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