Центр «Прогресс» завершил проектирование многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Михайленко добавил, что РКЦ «Прогресс» готовится к увеличению производственных мощностей и планирует привлечь дополнительно 600 сотрудников. В июне первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о планах провести ещё два бросковых испытания экспериментальных образцов «Амур-СПГ». Также на космодроме Восточный начато проектирование стартового стола под эту ракету.

Контракт на разработку эскизного проекта первой российской метановой многоразовой ракеты Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали в октябре 2020 года. Ракета будет запускаться с Восточного. В марте 2023 года госкорпорация подтвердила продолжение разработки «Амур-СПГ».

«В 2031 году у нас по плану первый запуск "Амура-СПГ". Всё её проектирование полностью завершено, сейчас работа идёт именно с "железом", — рассказал Михайленко.