Центробанк готовится сократить период действия карт с истекшим сроком

Срок действия карты — элемент борьбы регулятора с аферистами, чтобы всячески препятствовать интернет-мошенничеству. В качестве одной из инициатив Центробанк предложил ввести ограничение на количество банковских карт на человека: это нужно для борьбы с дропперами.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, предлагаемая мера не нарушит права добросовестных граждан, зато решение позволит эффективно бороться с «веерным выпуском» карт.

«Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт. — РБК) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает. Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — рассказала Бакина.