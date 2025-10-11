Центробанк России намерен узаконить криптовалюты в 2026 году

Чистюхин также отметил, что после 2026 года потребуется около года для внесения поправок в законы о правоохранительных органах, а также в Административный и Уголовный кодексы. Эти поправки будут предусматривать наказание за незаконный оборот криптовалют.

Центробанк намерен ограничить доступ к криптовалютам, разрешив их использование только для высококвалифицированных инвесторов, имеющих активы на сумму не менее 100 млн рублей или годовой доход более 50 млн рублей. Все операции с криптовалютами должны будут соответствовать требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Любая деятельность, выходящая за рамки регулирования ЦБ, будет признана незаконной, а организации, не соблюдающие установленные правила, могут столкнуться с юридическими последствиями. Центробанк не планирует создавать резервы криптовалюты.