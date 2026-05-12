Частная российская компания построит в Приморье первый космодром для малых спутников

Space Energy — частная дальневосточная компания, зарегистрированная на Камчатке в 2022 году. Компания намерена построить модульный космодром, что должно снизить затраты. Расположение в Приморье даёт преимущества для запусков на солнечно-синхронные и полярные орбиты из-за безопасных зон падения ступеней над морем.

Ранее первый частный космодром в России пытались построить в Нижегородской области (компания «Космокурс» для космического туризма), но проект не реализовали из-за отсутствия интереса и разногласий между ведомствами, пишет РБК. Space Energy будет ориентироваться не на космический туризм, а на востребованный рынок спутниковых данных. Реализация проекта запланирована с 2026 года.