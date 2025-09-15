В России
Опубликовано 15 сентября 2025, 18:08
1 мин.

Чат-бот Московского портала поставщиков помог решить почти 250 тысяч вопросов

Пользователи столичного портала поставщиков смогли с помощью чат-бота решить почти 250 тысяч вопросов с момента его запуска в 2020 году. Только за период с января по август 2025 года сервис обработал более 25 тысяч обращений.
Чат-бот предназначен для помощи как новичкам, так и опытным пользователям портала. Он отвечает на вопросы о регистрации, работе с электронной подписью, участии в котировочных сессиях и других процессах на платформе. Всего база знаний виртуального помощника насчитывает более 600 вопросов, охватывающих различные аспекты работы портала.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно нажать на иконку со знаком вопроса на сайте и выбрать одну из популярных тем или задать собственный вопрос. Система принимает запросы в текстовом и голосовом формате, а к обращению можно прикреплять документы и изображения для более подробной консультации.

Искусственный интеллект чат-бота продолжает обучаться, расширяя базу знаний и повышая точность ответов. Он помогает оперативно находить решения типовых задач и снижает нагрузку на службу поддержки, подключая операторов только для нестандартных вопросов.

Среднее время диалога с чат-ботом в этом году составило около шести с половиной минут.