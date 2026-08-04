В России
Опубликовано 04 августа 2026, 14:55
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Челябинская область закроет 80% потребностей страны в промышленных роботах

В регионе производят всю линейку манипуляторов
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью Life.ru заявил, что регион может закрыть до 80% нужд отечественной промышленности в роботизированных системах. По его словам, уже два года успешно работает «Завод роботов», который обеспечивает серийный выпуск роботов-манипуляторов. В итоге регион производит всю линейку промышленных роботов.
Челябинская область закроет 80% потребностей страны в промышленных роботах

© Ferra.ru

Текслер отметил, что нет цели полностью заменить человека — робототехника снимает с рабочих тяжёлый, опасный и монотонный труд. В результате растёт производительность труда, повышается эффективность, а рабочие места становятся более комфортными и безопасными. В регионе действует центр компетенций, который помогает интегрировать эти технологии в производство. Одновременно в Челябинской области готовят специалистов по компьютерному зрению и машинному обучению.

Также в интервью губернатор рассказал о развитии туристического бренда Челябинского метеорита и о прошедшей в мае третьей Парижской неделе моды в селе Париж.

«Скажу смело: Челябинскую область можно назвать столицей промышленной роботизации. Мы можем закрыть до 80% нужд отечественной промышленности в роботизированных системах», — подчеркнул губернатор.

Источник:Life
Автор:Андрей Кадуков
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