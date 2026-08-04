Челябинская область закроет 80% потребностей страны в промышленных роботах

Текслер отметил, что нет цели полностью заменить человека — робототехника снимает с рабочих тяжёлый, опасный и монотонный труд. В результате растёт производительность труда, повышается эффективность, а рабочие места становятся более комфортными и безопасными. В регионе действует центр компетенций, который помогает интегрировать эти технологии в производство. Одновременно в Челябинской области готовят специалистов по компьютерному зрению и машинному обучению.

Также в интервью губернатор рассказал о развитии туристического бренда Челябинского метеорита и о прошедшей в мае третьей Парижской неделе моды в селе Париж.

«Скажу смело: Челябинскую область можно назвать столицей промышленной роботизации. Мы можем закрыть до 80% нужд отечественной промышленности в роботизированных системах», — подчеркнул губернатор.