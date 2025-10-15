Челябинские ученые создали сплав для процессоров нового типа

По словам исследователей, современные компьютеры приближаются к пределу своих возможностей. Для решения сложных задач, таких как распознавание образов или прогнозирование, требуются принципиально новые подходы. Спинтроника позволяет создавать устройства, работающие быстрее при меньшем энергопотреблении.

Ученые сосредоточились на сплавах Гейслера — классе материалов с особыми магнитными свойствами. Используя теоретические расчеты, они модифицировали трехкомпонентные сплавы, создав четырехкомпонентные составы с улучшенными характеристиками.

Расчеты показали, что новый сплав демонстрирует стопроцентную спиновую поляризацию и устойчивое полуметаллическое поведение. Это исследование поможет целенаправленно создавать материалы с заданными свойствами для будущих вычислительных устройств.

Работа опубликована в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.