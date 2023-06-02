Через одно окно: в России предложили создать единую систему контроля беспилотников

Член Совета Федерации Артём Шейнин предложил создать единую систему контроля беспилотников на территории России.

По мнению сенатора, необходимо разработать механизм защиты от противоправного использования беспилотных летательных аппаратов. Для этого Шейнин предлагает при регистрации любого БПЛА требовать у владельцев информацию об аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на аппараты — в частности, сведения о производителе и уникальный номер идентификации IMEI.

Также политик предлагает устанавливать на все беспилотники модули системы спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит определять и передавать информацию о местоположении воздушного судна, отмечает Шейнин.

Использовать эти данные силовые структуры и службы безопасности важных объектов будут с помощью единой платформы. На глобальной интерактивной карте в режиме реального времени будут отображаться все согласованные полеты. Это позволит властями сразу понимать, свой это беспилотник или чужой.

Платформа будет работать по принципу одного окна, уверяет сенатор. Владельцы беспилотников, по его словам, смогут оперативно получать все необходимые разрешения и согласовать план полетов. Если устройство пересекает границы какой-либо запретной зоны, операторами будет направлено автоматическое разрешение.

Создание платформы рекомендовано Минтранспорту и Минцифры, рассказал Шейнин. Однако на разработчику четкой карты со всеми запретными зонами потребуется время, признает он.