Через отскок: на Сахалине разработали устойчивый к радиоэлектронному подавлению дрон

Разработанный Сахалинским центром беспилотных технологий квадрокоптер «Лютик» может избегать воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

При попадании в зону действия РЭБ предназначенный для разведки и доставки боеприпасов аппарат на полном ходу делает так называемый отскок — летит в абсолютно случайную сторону, отметили его создатели. В этом случае зону либо обходят, либо подавляют средства РЭБ. Дроны же китайского производства, отмечают российские инженеры, по протоколу безопасности зависают и садятся после того, как сел аккумулятор.

По итогам испытаний в зоне специальной военной операции создана модернизированная версия беспилотника, отличающаяся увеличенными временем полета — до часа в режиме «бинокля» — и грузоподъемностью: «Лютик» способен нести и сбрасывать до 1,2 килограмма боеприпасов. На протяжении 30 минут аппарат может нести и полтора килограмма полезной нагрузки, отмечают разработчики.