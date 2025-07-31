Чернышенко сообщил, что правительство применяет ИИ для повышения эффективности

Заявление прозвучало во время встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек». Чернышенко отметил, что применение ИИ в органах власти открывает новые возможности для развития и управления, однако важно понимать его реальные функции.

По его словам, искусственный интеллект не является заменой человеческому мышлению. Он лишь способен имитировать отдельные процессы, основанные на алгоритмах, но не обладает чувствами или уникальным восприятием. Именно поэтому технологии следует рассматривать исключительно как вспомогательные инструменты.

Вице-премьер также провёл параллель с повседневной жизнью, отметив, что наличие машин не отменяет способности человека ходить. Точно так же и с ИИ — он не должен подменять естественное мышление, а лишь дополнять его в задачах, требующих быстроты и точности.