«Честный знак» может стать обязательным для товаров для дома и промышленности

Отмечается, что бизнес уже просит маркировку готовой еды, но для этого сначала нужно юридически определить, что такое «готовая еда». С 1 июля маркировку расширили на шоколад, конфеты, жевательную резинку и карамель.

По словам председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, эксперименты по маркировке товаров для дома и ряда промышленных товаров уже идут. Высока вероятность, что со временем их сделают обязательными. Система «Честный знак» расширяется: с 1 июля она охватила сладости, поэтому на упаковках шоколада, конфет, жевательной резинки и карамели стали наносить цифровой код.

Бизнес также заинтересован в маркировке готовой еды, например, выпечки или роллов в лаваше из вендинговых автоматов. Однако, как пояснил Дубин, сначала нужно законодательно закрепить само понятие «готовой еды», иначе маркировать будет нечего. Эксперименты продолжаются, и если они покажут эффективность, перечень маркируемых товаров может существенно расшириться.

«Идут эксперименты по товарам для дома, по целому ряду промышленных товаров. Высока вероятность, что со временем они перейдут в обязательную маркировку», — заявил Дубин.