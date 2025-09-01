Четыре сквозные трещины загерметизировали на российском сегменте МКС

Опубликовано 01 сентября 2025, 19:471 мин.
Четыре сквозные трещины загерметизировали на российском сегменте МКСОни были обнаружены в период с 2020 по начало 2024 года
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) завершены работы по герметизации четырех сквозных трещин. Дефекты были обнаружены в период с 2020 по начало 2024 года и успешно устранены силами экипажа.
Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, который входит в госкорпорацию Роскосмос, утечек атмосферы на данный момент не наблюдается. Однако сохраняется необходимость регулярного мониторинга потенциально проблемных участков. Для этого используются специальные приборы — дефектоскопы и толщиномеры, позволяющие обнаруживать структурные аномалии.
С ноября 2025 года эти задачи будут выполнять космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в рамках экспедиции МКС-74. Они планируют проводить еженедельные осмотры, затрачивая на каждый сеанс около четырех часов. Всего запланировано 24 проверки.