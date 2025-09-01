Четыре сквозные трещины загерметизировали на российском сегменте МКС

Они были обнаружены в период с 2020 по начало 2024 года

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) завершены работы по герметизации четырех сквозных трещин. Дефекты были обнаружены в период с 2020 по начало 2024 года и успешно устранены силами экипажа.