Число серьёзных кибератак на российские компании выросло на 13%

Эксперты отмечают значительный рост опасных, критических инцидентов — на 13%. Это связано с изменением тактики хакеров, применяющих более сложные и изощрённые методы атак, включающие этапы планирования, выполнения и разведки.

По данным специалистов «Кода безопасности», подготовительный этап таких атак может занимать до шести месяцев. В течение этого времени хакеры тщательно собирают обширную информацию о своей цели и получают доступ к наиболее защищённым сегментам ИТ-инфраструктуры, что может привести к полному параличу всех служб организации.

Главным методом, который используют злоумышленники, остаётся социальная инженерия, применяемая на начальных этапах проникновения в систему. Наблюдается рост числа целевых фишинговых атак, в том числе с применением искусственного интеллекта. Качество этих атак постоянно улучшается благодаря развитию генеративных моделей, способных обмануть даже опытных пользователей.