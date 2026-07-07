Число утечек данных российских компаний сократилось почти вдвое за полгода

Согласно аналитикам, среди причин — пауза в активности Telegram-каналов, распространявших базы, после волны блокировок, а также закрытие теневых форумов и введение ограничений на публикацию данных о российских и компаниях из СНГ. Во втором квартале 2026 года количество впервые опубликованных баз сократилось на 70% по сравнению с первым кварталом, а число строк — на 97%.

Чаще всего в 2026 году утекали данные розничных онлайн-продавцов и интернет-магазинов, образовательных организаций, медицинских учреждений и госсектора. По сравнению с прошлым годом из числа наиболее атакуемых отраслей выбыли профессиональные услуги и ИТ, а образование, напротив, вошло в лидеры. Основной объём утечек приходится на персональные данные: ФИО, адреса, пароли, паспортные данные, телефоны и email-адреса.