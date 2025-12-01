В России
Что известно о «новом» распространившемся в России вирусе, похожем на простуду

Симптомы включают боль в ушах, температуру и сильную усталость
В Москве и области отмечается значительный рост заболеваемости. Пациенты сообщают о сильной боли в ушах, высокой температуре до 38−39 градусов, кашле, ломоте в теле и усталости, сохраняющейся после выздоровления. Однако в Роспотребнадзоре этот подъём называют сезонным, связанным с ОРВИ и гриппом.
По данным ведомства, количество инфицированных увеличилось на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей. Преобладающим циркулирующим вирусом является грипп A (H3N2). Официальных подтверждений о появлении нового вируса нет, пишет 360.ru.

Профессор Пётр Чумаков объясняет рост заболеваемости заметным похолоданием. Он отмечает, что простудные заболевания могут вызывать множество разных вирусов и бактериальных инфекций. Тяжёлые симптомы, такие как боль в ушах, часто указывают на присоединение бактериальной инфекции к основному вирусному возбудителю.

Специалист уверяет, что эпидемической угрозы для столицы и страны в целом нет. Лечение сезонных вирусных инфекций обычно проводится по стандартному плану, мало зависящему от конкретного возбудителя.

Для профилактики эксперты советуют одеваться по погоде, избегать скоплений людей, мыть руки, использовать антисептики и носить маски в общественных местах. Также важно поддерживать иммунитет с помощью сбалансированного питания, прогулок, полноценного сна и вакцинации от гриппа. При появлении симптомов болезни следует обращаться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

