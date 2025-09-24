Цифра дня: на сколько млрд рублей ИИ предотвратил краж в российских магазинах?

Искусственный интеллект (ИИ) компании BIT, разработанный совместно с технологическим партнером Ростеха NtechLab, помог российским магазинам предотвратить кражи на сумму более 2,2 млрд рублей с января по август 2025 года. Система анализирует видеопоток с камер наблюдения за доли секунды, распознает подозрительные действия и сразу оповещает персонал магазина.

По статистике, основными целями шоплифтеров остаются алкоголь, косметика, электроника и брендовая одежда. Большинство преступников — мужчины около 34 лет с низким уровнем дохода. Однако в последние годы растет доля краж среди людей со средним и высоким доходом, часто для дальнейшей перепродажи. Небольшая часть преступлений совершается в алкогольном опьянении, из-за клептомании или «на спор».

Традиционные методы краж включают сокрытие товаров под одеждой, в сумках или попытки снять RFID-метки. Более профессиональные группы используют хитрые схемы, но ИИ распознаёт такие действия мгновенно, предотвращая кражу ещё до её совершения.

Рост количества краж отмечается в слабо защищённых магазинах с «слепыми зонами» видеонаблюдения, слабым контролем персонала и высокой долей аутсорсинга. Там, где применяются комплексные меры безопасности и ИИ-системы, показатели практически не растут.