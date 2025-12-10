Цифра дня: Сколько денег потратят большинство россиян на подарки близким?

Большинство россиян в преддверии Нового года закладывают на подарки для родных и друзей сумму до 5 тысяч рублей. Такую цифру назвали 62% участников опроса, проведенного брендом Röndell. Еще около 20% респондентов готовы потратить до 10 тысяч рублей, а 18% рассматривают варианты дороже 11 тысяч рублей. Среди них 3% заявили, что могут покупать подарки стоимостью более 100 тысяч рублей.

При выборе подарков для близких 42% готовы переплатить за необычную вещь. Для 27% главную роль играет значимая дата, а 30% предпочитают самые дорогие варианты для родных. Только 1% считает, что важнее эмоции, а не цена.

Самым важным поводом для дорогих подарков остается день рождения, его назвали 62% опрошенных. Новый год как причину крупных трат смотрят лишь 10%. Семейные праздники выбрали 8%, а делать дорогие подарки без повода готовы 2%.

Почти половина россиян отдают предпочтение практичным и долговечным вещам. 25% готовы платить больше за качественные материалы, 24% за надежность и срок службы. Эксклюзивные предметы интересуют 18%, а дополнительные функции важны для 8%.

Дорогие подарки чаще всего покупают для партнера, детей и родителей. Реже их дарят братьям и сестрам, друзьям и дальним родственникам.