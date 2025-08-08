Цифра дня: сколько миллиардов мошеннических звонков заблокировала МТС в 2025 году?

В первом полугодии 2025 года сервис «Защитник» от МТС зафиксировал и заблокировал около 1,5 миллиарда мошеннических звонков. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, что указывает на рост активности телефонных мошенников.

По данным компании, основные атаки были направлены на жителей крупных городов. Больше всего таких вызовов зафиксировано в Москве — 16,9% от общего числа. Далее идут Краснодар с 7%, Санкт-Петербург с 6,5%, Новосибирск и Ростов-на-Дону с меньшими показателями.

Наибольшая нагрузка пришлась на одного абонента в Москве — ему пытались дозвониться почти 47 тысяч раз. Все звонки были автоматически распознаны и отклонены системой «Защитник».

Наиболее распространенной схемой обмана остаются предложения о вложениях в инвестиционные проекты — они составили 30% от всех попыток мошенничества. Также часто злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи (17%), налоговой службы и коммунальных служб (по 13%). В этом году появилась и новая схема — мошенники звонят под предлогом обновления школьных электронных дневников.

Помимо этого, сервис МТС отслеживает и спам-звонки. В 2025 году их структура изменилась: на первое место вышли вызовы, связанные с банками и финансовыми услугами — они заняли 50% среди всех спам-вызовов. Для сравнения, в прошлом году доминировала категория «Реклама и опросы», которая теперь составляет 31%. Звонки от коллекторских агентств держатся на уровне 5%.

Среди новых угроз аналитики отмечают единичные случаи использования мессенджера MAX для обмана, что может говорить о появлении новых сценариев действий со стороны мошенников.

В ответ на рост угроз, МТС расширила функциональность системы. В 2025 году была запущена подписка «Защитник+», включающая цифровую защиту и страхование от мошенничества до 1,5 млн рублей.