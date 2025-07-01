Цифра дня: сколько миллионов квартир подключили к умным домофонам в России

Хотя цифровые домофоны появились в России около десяти лет назад, только сейчас они начинают занимать заметное место в обеспечении безопасности жилых домов. По оценкам Дом.ру, в стране установлено около 1,6 миллиона домофонов, из которых лишь 9% — цифровые. Несмотря на это, провайдер активно развивает направление и уже подключил к своей платформе 180 тысяч подъездов, что дало доступ к технологиям жителям примерно 5 миллионов квартир.

Большинство подключенных подъездов используют только домофон в рамках умного дома, но даже это, как показывают наблюдения, уже заметно влияет на безопасность. В частности, в Санкт-Петербурге установка цифровых устройств помогла сократить число бытовых преступлений и повысить раскрываемость правонарушений.

Цифровые домофоны Дом.ру сейчас доступны в более чем 50 городах — от мегаполисов вроде Екатеринбурга и Казани до городов с населением в несколько сотен тысяч человек. Одно из главных преимуществ таких систем — удобство: открыть дверь теперь можно 12 способами, включая мобильное приложение, виджет, или даже умные часы. Например, в Набережных Челнах уже более половины пользователей предпочитают смартфон вместо привычного ключа.

Мобильное приложение становится основой всей цифровой экосистемы. Через него жильцы могут не только открывать двери, но и получать уведомления от управляющих компаний, просматривать видео с камер наблюдения и следить за безопасностью своего подъезда даже вне дома.

Основная аудитория умных домофонов — молодые семьи со средним доходом, проживающие в многоквартирных домах с детскими площадками и парковками. В среднем на такую семью приходится 1,7 смартфона, а главным пользователем цифрового сервиса чаще всего оказывается мама, контролирующая бытовой комфорт и безопасность.

Интерес к таким технологиям растет не только в новых домах, но и в старом жилом фонде. Благодаря совместимости оборудования с аналоговыми системами, Дом.ру предлагает решения, подходящие как для новостроек, так и для модернизации вторички.

Помимо самих домофонов, компания развивает и дополнительные элементы безопасности — калитки, камеры, шлагбаумы и облачные архивы. В будущем планируется внедрение ИИ-аналитики, персональных уведомлений и дополнительных функций защиты.