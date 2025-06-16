Цифра дня: сколько млрд звонков обработал определитель номеров от Яндекса за год

Яндекс подвёл итоги 2024 года и опубликовал отчёт о своих проектах в сфере технологий, социальной поддержки и цифровой безопасности. Одним из заметных достижений стало использование автоматического определителя номера, который за год проанализировал почти 1,5 миллиарда телефонных звонков. Более половины из них были распознаны как нежелательные, и пользователи получили предупреждения.

Технологии компании активно применялись и в других сферах. Например, в сотрудничестве с врачами и благотворительными организациями была создана нейросеть, способная распознавать признаки серьёзного врождённого заболевания у плода на раннем этапе беременности.

Сервисы Яндекса стали доступнее для людей с ограничениями. Виртуальный помощник Алиса научился лучше понимать голосовые запросы от пользователей с речевыми особенностями, а 16 сервисов адаптировали под нужды незрячих и слабовидящих. Приложение Яндекс Разговор облегчило взаимодействие между глухими и слышащими людьми.

Компания продолжает развивать поддержку языков народов России — в сервисах уже доступны перевод и ввод текста на десятке региональных языков. Для предпринимателей был запущен бесплатный инструмент Геоаналитика, помогающий оценить перспективность районов для развития бизнеса.

Особое внимание уделяется защите пользователей. Яндекс Браузер ежедневно блокировал миллионы попыток перехода на мошеннические сайты, а технологии по фильтрации спама помогли остановить около 21 миллиарда подозрительных писем.

Образовательные инициативы тоже получили развитие. Более 5000 младших школьников прошли курс по кибербезопасности, а в Яндекс Книгах появился «виртуальный рассказчик», озвучивающий книги, у которых нет аудиоверсий.