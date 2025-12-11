Цифра дня: сколько молодёжи в общей доле платящих за игры и подписки?

Согласно исследованию сервиса «Почта Mail», 70% всех платежей за цифровые товары в России совершают молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Наибольшая активность в этой сфере зафиксирована в крупных городах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Лидерами по пополнению игровых счетов и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В топ-10 также вошли Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород, Самара и Казань. В этих регионах средний чек за год вырос на 24%.

Самые популярные товары на витрине «Покупок Mail» — пополнение кошелька Steam, покупка внутриигровой валюты в Fortnite и оплата подписки ChatGPT. При этом мужчины чаще пополняют Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины — Fortnite.

Основной объём операций формирует молодёжь от 14 до 25 лет. При этом почти половина этой группы — пользователи 18-20 лет.