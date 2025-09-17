Цифра дня: сколько мошенников звонят с предложением доп. дохода?

За три летних месяца 2025 года сервис «Защитник» от МТС предотвратил 759,4 миллиона нежелательных вызовов. Это данные анализа мошеннической активности в мобильной сети оператора.

Наиболее распространенной схемой стали предложения инвестиций и дополнительного заработка. На них пришлось 34% от всех заблокированных звонков. Далее следуют звонки от лжесотрудников операторов связи и коммунальных служб — по 15,7%. Еще 14,7% вызовов имитировали государственные органы, а 7,1% — почтовые и курьерские службы.

В некоторых городах зафиксированы экстремальные показатели по количеству атак на одного абонента. Рекордсменом стала Самара, где на номер одного пользователя поступило более 20 тысяч попыток мошеннических дозвонов.

Наибольшая доля нежелательных вызовов пришлась на Москву (16,7%), Краснодар (6,9%) и Санкт-Петербург (6,1%). В десятку также вошли Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара и Ставрополь.

В компании отметили, что летний период традиционно характеризуется повышенной активностью мошенников. Люди чаще бывают в отпусках и могут терять бдительность. За первые восемь месяцев 2025 года сервис заблокировал почти 2,3 миллиарда подозрительных вызовов.