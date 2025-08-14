Цифра дня: сколько пользователей Android используют читы в мобильных играх?

Согласно данным опроса магазина приложений RuStore, 28% владельцев смартфонов на Android хотя бы раз использовали читы в мобильных играх. Исследование проводилось совместно с компанией «Ипсос Комкон» и охватило 4000 респондентов по всей России.

Основной причиной применения читов 35% опрошенных назвали желание сделать игру веселее. Для 31% это способ повысить интерес к игровому процессу, а 30% используют сторонние инструменты для прохождения сложных уровней или экономии времени.

Большинство пользователей (60%) заявили, что никогда не прибегали к нечестным методам. Из них 27% принципиально играют честно, а 23% предпочитают самостоятельно преодолевать трудности. Только 10% воздерживаются от читов из-за страха получить блокировку аккаунта.

Как отмечают эксперты, несмотря на распространённость читерства, большинство игроков всё же выбирает «чистое» прохождение, следуя задумке разработчиков. Опрос охватил пользователей в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России, включая населённые пункты с численностью менее 100 тысяч жителей.