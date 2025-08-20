Цифра дня: сколько россиян читают новости исключительно со смартфонов?

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co подвели итоги медиапотребления за первое полугодие 2025 года. Исследование показало, что большинство россиян продолжают получать новости с мобильных устройств — доля чтения с смартфонов составила 77%. При этом десктоп по-прежнему занимает заметную долю — около 30%, но в основном используется в рабочее время.

Стабильными остаются паттерны времени, в которое пользователи обращаются к новостям. Самым активным временем на мобильных устройствах остаётся раннее утро (8:00—9:00) и вечерние часы (17:00—19:00), а десктоп чаще используется днём — с пиком визитов с 12:00 до 13:00. Ранее с 5:00 до 8:00 смартфон используется для вдумчивого чтения, а с 17:00 до 19:00 — для быстрого просмотра новостей.

При этом исследование зафиксировало изменение продолжительности взаимодействия с медиа. Длительность чтения на десктопе выросла до 5,5 минуты в среднем, а на мобильных устройствах — до 3 минут. Кроме того, самым «читающим» днём недели стала среда, тогда как в прошлом году лидировал понедельник. Меньше всего пользователи читают новости по субботам.

Наблюдается постепенный рост интереса к темам «Наука и техника», «Авто», «Здоровье» и «Путешествия». Политическая повестка при этом остаётся значимой, но внимание аудитории постепенно смещается в сторону практичных и просветительских материалов.

Отдельно аналитики изучили медиапотребление в Telegram. Данные опроса показали, что молодые пользователи (16−34 года) реже открывают новости, но проводят больше времени за чтением (в среднем 2,1 часа в день). Старшая аудитория (45−64 года) заходит чаще, но читает меньше по времени. При этом большинство пользователей мессенджера предпочитает ограниченное число новостных каналов — до трёх, чтобы избежать информационной перегрузки.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, отметил, что ключевые предпочтения аудитории остаются стабильными. Новостная повестка постепенно меняется не по содержанию, а по форме подачи: пользователи стремятся получать те же информационные срезы, но через более удобные и персонализированные каналы, включая взаимодействие с ИИ-агентами.