Цифра дня: Сколько россиян доверили бы ИИ выбор компьютерной техники?

Почти каждый третий россиянин (30%) готов доверить нейросети выбор компьютерной техники. Такие данные показал опрос Яндекс Маркета, который изучал роль ассистентов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в онлайн-шопинге и востребованные функции этих сервисов.

Наибольшую ценность пользователи видят в способности ИИ суммировать отзывы других покупателей (40%), подбирать товары под личные предпочтения (34%) и объяснять сложные характеристики простыми словами (33%). Кроме того, технологии помогают учитывать больше параметров, чем человек (33%), дают более объективные рекомендации (21%) и экономят время (15%).

В целом россияне готовы доверять ИИ-ассистентам не только компьютерную технику. 28% респондентов отметили, что они доверили бы выбор товаров для строительства и ремонта, а 27% — бытовой техники. Аналитика Яндекс Маркета подтверждает эти тенденции: в апреле сервис запустил бета-версию AI-ассистента, и более половины запросов пользователей связаны с подбором электроники, бытовой техники, одежды, обуви и спортивных товаров.

Главная польза ИИ-ассистента в онлайн-шопинге заключается в облегчении поиска и сравнении товаров. Большинство респондентов (76%) признаются, что при выборе товаров им приходится искать дополнительную информацию на сторонних сайтах и форумах. Треть опрошенных (32%) сталкивается с трудностями при выборе модели среди множества вариантов, а почти каждый пятый (19%) боится ошибиться и купить некачественный товар.

Исследование было проведено среди 1302 россиян из 17 регионов в возрасте от 18 лет и дополнено аналитикой Яндекс Маркета.