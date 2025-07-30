Цифра дня: сколько россиян готовы платить за нейросети для создания изображений?

Согласно исследованию магазина приложений RuStore, почти половина россиян (45%) согласны оплачивать услуги нейросетей для генерации изображений. Опрос показал, что 50% респондентов уже используют подобные технологии, а ещё 12% планируют начать.

Большинство пользователей (72%) применяют нейросети из интереса или для развлечения. Только 18% задействуют ИИ в рабочих целях или для самопрезентации, а 2% создают аватарки.

Наиболее востребованы реалистичные изображения — их предпочитают 48% опрошенных. Также популярны стили киберпанк и фэнтези (16%), арт-портреты (10%), юмористические картинки (12%) и мультяшная графика (10%).

Среди готовых платить за сервисы 20% рассмотрят покупку после пробного периода, 13% — при разумной цене. Для 7% важна доступность оплаты из России, а 5% уже пользуются платными функциями.

Как отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, нейросети стали частью цифровых привычек. Пользователи ценят разнообразие стилей, а спрос на премиум-функции продолжает расти.