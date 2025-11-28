Цифра дня: сколько россиян используют смартфон для доступа к сервисам?

Лишь 24% жителей России активно применяют смартфоны для доступа к важным сервисам: финансовым операциям, онлайн-покупкам, записи к врачу и другим подобным услугам. Такие данные представила компания Unisimka, которая изучила, как россияне используют возможности своих мобильных устройств.

Большинство, 63% опрошенных, рассматривают телефон в первую очередь как инструмент для общения. Они делают звонки, переписываются в мессенджерах и делятся фотографиями. При этом 42% респондентов проводят время в социальных сетях, слушают музыку или смотрят видео. Еще 21% использует смартфон для рабочих задач.

Многие встроенные функции остаются невостребованными. Голосовыми помощниками не пользуется 33% респондентов, а мобильную раздачу интернета игнорирует 31%. Технология NFC для бесконтактной оплаты также не популярна, ею не пользуется 31% участников опроса. Это объясняется сложной настройкой на Android и недавним возвращением на iOS. 28% не используют eSIM, хотя эта технология может быть выгодна.

Главной причиной отказа от новых возможностей является отсутствие мотивации. Каждый четвертый считает, что дополнительные функции ему не нужны. 23% не хотят за них доплачивать. Реже препятствиями становятся устаревшая модель телефона или опасения что-то сломать.