Цифра дня: Сколько россиян оплачивают как минимум одну подписку ежемесячно?

86% россиян сегодня оплачивают как минимум одну ежемесячную подписку на цифровые сервисы. Такие данные приводят аналитики рынка. Для многих пользователей это стало способом сберечь бюджет, отмечает Руслан Арзуманов, руководитель продуктового направления подписки Mail Space.

Объём рынка в России достиг 195 миллиардов рублей, показав рост на 74,5% за год. 62% пользователей одновременно обслуживают от трёх до шести подписок. Большинство (74%) считает эту модель выгоднее разовых покупок.

Меняется и структура потребления. Хотя стриминговые платформы по-прежнему популярны (47%), их догоняют сервисы с прямой финансовой выгодой: платные банковские пакеты (38%) и подписки маркетплейсов со скидками (34%). Замыкают топ-5 музыкальные сервисы (33%) и программы с облачными хранилищами (28%), добавил Арзуманов.

Более половины пользователей (55%) тратят на все подписки не более 1000 рублей в месяц. Подписка становится предсказуемой статьёй расходов, вытесняя хаотичные покупки.

Ключевым драйвером роста стали экосистемные модели, объединяющие несколько услуг. Возможность делиться доступом с семьёй дополнительно увеличивает выгоду. При выборе сервиса пользователи в первую очередь смотрят на удобный интерфейс (78%) и привычный функционал (65%).

Основной потенциал роста сейчас смещается в регионы. Например, в Челябинской области рынок подписок за несколько лет вырос в 13,6 раза. Этому способствует высокое проникновение интернета (почти 88%) и развитие логистики маркетплейсов, активно продвигающих свои премиум-программы, такие как «OZON Premium» или «WB Клуб».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы быстрее всего будут развиваться подписки на сервисы с искусственным интеллектом и комбинированные пакеты услуг.